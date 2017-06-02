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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 08:48 BJT

《中国重要政经日程》--6月2日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

6月2日（周五）

--国务院总理李克强5月31日启程，对德国进行正式访问并同德国总理默克尔举行中德总理年度会晤，赴布鲁塞尔同欧洲理事会主席唐纳德·图斯克、欧盟委员会主席让－克洛德·容克举行第十九次中国－欧盟领导人会晤、对比利时进行正式访问；至6月2日。

=============================近期重要政经日程==========================

6月3日（周六）

--清华五道口全球金融论坛在北京召开，至4日。

6月7日（周三）

*--国家主席习近平将于6月7日至10日对哈萨克斯坦进行国事访问，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式。

--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。

6月8日（周四）

--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。

6月10日（周六）

--2017中国新城新区发展国际高峰论坛在廊坊召开，至11日。

6月11日（周日）

--2017中关村创新论坛在北京召开。

6月15日（周四）

--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。

--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。

6月17日（周六）

--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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