《中国重要政经日程》--6月22日-9月3日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
=============================今日重要政经日程==========================
6月22日（周四）
--由中国国际经济交流中心主办的第九十六期 “经济每月谈”举行，本期主题：湾区经济发展及研究成果。
--14:30 国家卫计委在云南省玉溪市召开云南医改工作成果媒体沟通会，介绍云南相关医改工作情况和经验。
=============================近期重要政经日程==========================
6月23日（周五）
--“2017金融科技与金融安全峰会暨‘番钛客2017’金融科技双创大赛颁奖盛典”在北京举行，主题为创新金融科技，夯实安全壁垒。
6月24日（周日）
--第六届世界和平论坛在中国北京清华大学举行，至25日。
6月27日（周二）
--2017大连夏季达沃斯论坛在中国大连召开，至29日。本次论坛主题：“在第四次工业革命中实现包容性增长”。国务院总理李克强将出席，并同与会的芬兰、瑞典等国领导人举行会谈。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。