《中国重要政经日程》--6月27日-9月3日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
=============================今日重要政经日程==========================
6月27日（周二）
--2017大连夏季达沃斯论坛在中国大连召开，至29日。本次论坛主题：“在第四次工业革命中实现包容性增长”。国务院总理李克强将出席，并同与会的芬兰、瑞典等国领导人举行会谈。
*--16:00 全国人大常委会办公厅举行新闻发布会。
=============================近期重要政经日程==========================
6月28日（周三）
--10:00 国台办举行例行新闻发布会。
*--亚洲相互协作与信任措施会议非政府论坛第二次会议将在北京举行，至29日。本次会议主题为“亚信25年：为了亚洲的安全与发展”。
6月29日（周四）
--国家主席习近平赴港出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区，至7月1日。
--第15届东亚论坛将在湖南长沙举行，论坛主题：“10+3合作20周年：迈向东亚经济共同体”，至7月1日。
7月2日（周日）
--“2017上海台北城市论坛”在上海举行。
7月7日（周五）
--德国汉堡G20峰会期间，中国国家主席习近平与美国总统特朗普举行会晤。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。