《中国重要政经日程》--6月28日-9月3日

东南亚股市：多数收高，新加坡股市触及一个月收盘高位

路透6月29日 - 东南亚股市周四多数上涨，因原油价格上涨以及隔夜美股收升激励信心，推高市场。新加坡股市收在逾一个月高位。 美国股市周三大涨，标普500指数创下约两个月来最大单日百分比涨幅，因金融和科技股引领市场全面反弹。 与此同时，原油价格连续第六日上涨，来到6月19日以来的最高水平，因美国产出下降。 “上周市场担心库存低于预期等因素。现在油价企稳了，股市给予积极的回应，”AB Capital Securities分析师Victor Felix表示。 新加坡股市收高1.3%，权重股星展集团控股 和大华银行 分别上涨2.5%。 /新加坡金管局周四表示，2016/17财年官方外汇储备的投资收益增长三倍至219亿坡元(158亿美元)，受助于全球金融市场复苏。 越南股市收高0.4% 。菲律宾股市则收低0.9%创下逾一个月低点，受地产股和通讯股表现不佳的拖累。 “菲律宾披索