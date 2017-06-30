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《中国重要政经日程》--6月30日-9月3日
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2017年6月30日 / 凌晨12点06分 / 2 天前

《中国重要政经日程》--6月30日-9月3日

1 分钟阅读

=============================今日重要政经日程==========================

6月29日（周五）

--国家主席习近平赴港出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区，至7月1日。

--第15届东亚论坛在湖南长沙举行，论坛主题：“10+3合作20周年：迈向东亚经济共同体”，至7月1日。

=============================近期重要政经日程==========================

7月2日（周日）

--“2017上海台北城市论坛”在上海举行。

7月3日（周一）

--中国国家主席习近平将对俄罗斯、德国进行国事访问，至6日。

7月6日（周四）

*--第23届“兰洽会”在甘肃兰州举办，至9日。

7月7日（周五）

--中国国家主席习近平出席德国汉堡G20峰会，至8日。与会期间，习近平将与美国总统特朗普举行会晤。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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