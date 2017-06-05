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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:09 BJT

《中国重要政经日程》--6月5日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

6月5日（周一）

*--9:00 中国外交部举行媒体吹风会，外交部部长助理李惠来介绍中国国家主席习近平对哈萨克斯坦进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式有关情况。

=============================近期重要政经日程==========================

6月7日（周三）

--国家主席习近平将于6月7日至10日对哈萨克斯坦进行国事访问，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式。

--科博会2017中国金融论坛在北京召开，至8日。

6月8日（周四）

--2017中国战略性新兴产业论坛在北京召开。

6月10日（周六）

--2017中国新城新区发展国际高峰论坛在廊坊召开，至11日。

6月11日（周日）

--2017中关村创新论坛在北京召开。

6月15日（周四）

--第四届中国-俄罗斯博览会在哈尔滨举办，至19日。

--2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州举办，至18日。

6月17日（周六）

--第九届海峡论坛在福建举办，为期一周。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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