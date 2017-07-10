《中国重要政经日程》--7月10日-9月3日

=============================今日重要政经日程==========================

7月10日（周一）

*--国家统计局公布6月通胀数据。

*--10:00 国新办举行新闻发布会，商务部副部长钱克明、中国贸促会副会长尹宗华、广西壮族自治区副主席张晓钦介绍中国—东盟经贸合作情况暨第14届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会有关情况，并答记者问。

*--14:00 国家卫计委召开新闻发布会，介绍国家基本公共卫生服务项目的进展、取得成效、公众获得等有关情况。

--全国人大常委会委员长张德江正式访问葡萄牙、波兰和塞尔维亚，至19日。

=============================近期重要政经日程==========================

7月13日（周四）

*--第72届联合国大会主席米罗斯拉夫·莱恰克访华，至14日。中方领导人将予以会见，中国外长王毅将与他举行会谈。双方将就联大工作、落实2030年可持续发展议程等国际和地区问题以及中国与联合国合作交换意见。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)