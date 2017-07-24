《中国重要政经日程》--7月24日-9月12日

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=============================今日重要政经日程==========================
7月24日（周一）
--亚洲金融合作协会（亚金协）在北京召开新闻发布会。
*--10:00 国新办举行发布会，军委办公厅军委法制局副局长陆玉大校、军委联合参谋部作战局副局长周尚平少将、军委政治工作部办公厅副主任张成文大校、国防部新闻发言人吴谦大校介绍中国人民解放军建设发展有关情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
7月25日（周二）
*--10:00 商务部就金砖国家第七次经贸部长会议举行吹风会，商务部副部长王受文、国际司司长张少刚介绍相关情况。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
9月12日（周二）
--第14届中国--东盟博览会在中国南宁召开，至15日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)