《中国重要政经日程》--7月25日-9月12日

=============================今日重要政经日程==========================

7月25日（周二）

*--10:00 国新办举行发布会，工业和信息化部新闻发言人、总工程师张峰介绍2017年上半年工业通信业发展情况，并答记者问。

--10:00 商务部就金砖国家第七次经贸部长会议举行吹风会，商务部副部长王受文、国际司司长张少刚介绍相关情况。

*--10:00 国家卫计委召开例行发布会，介绍病毒性肝炎防治科普等有关内容。

*--10:00 民政部举行发布会，通报今年上半年民政重点业务工作进展和下步工作安排，今年主汛期以来全国的灾情和民政救灾工作情况，以及2016年因灾倒损民房恢复重建工作情况等。

=============================近期重要政经日程==========================

7月26日（周三）

*--俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫来华举行中俄执法安全合作机制第四次会议和中俄第十三轮战略安全磋商，至27日。

7月27日（周四）

*--第七次金砖国家安全事务高级代表会议在北京举行，国务委员杨洁篪将主持会议，至28日。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

9月12日（周二）

--第14届中国--东盟博览会在中国南宁召开，至15日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)