《中国重要政经日程》--7月26日-9月12日

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=============================今日重要政经日程==========================
7月26日（周三）
*--9:30 商务部就金砖国家第七次经贸部长会议举行吹风会，商务部副部长王受文、国际司司长张少刚介绍相关情况。
*--15:00 国家发改委召开发布会，介绍输配电价改革及价格市场化程度测算有关情况，并答记者问。
--俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫来华举行中俄执法安全合作机制第四次会议和中俄第十三轮战略安全磋商，至27日。
=============================近期重要政经日程==========================
7月27日（周四）
--第七次金砖国家安全事务高级代表会议在北京举行，国务委员杨洁篪将主持会议，至28日。
7月28日（周五）
*--10:00 人社部召开新闻发布会，通报2017年第二季度人社工作进展情况。
7月29日（周六）
*--第六届库布其国际沙漠论坛在内蒙古库布齐沙漠举行，至30日；论坛主题为“绿色‘一带一路’共享沙漠经济”。此次论坛由中国科技部、国家林业局、内蒙古自治区政府、联合国环境署、联合国防治荒漠化公约秘书处共同主办。
9月3日（周日）
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。
9月12日（周二）
--第14届中国--东盟博览会在中国南宁召开，至15日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)