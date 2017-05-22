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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 11:08 BJT

《中国金融债发行日程表》--5月22日

以下为中国即将或正在发行的金融债：

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行       至多50         1        周二招标       固息增发债    5/24-5/26                
              (2017年第四期增发债/可追加至多18亿元)
    
 *农发行       至多40         1        周三招标       固息增发债    5/25-5/26
               至多50         3
               至多50         5 
               至多40        10
          (2017年第8/7/9/5期增发债；四期可分别至多追加10亿、15亿、15亿和10亿)
 *国开行       至多50         3        周四招标       固息增发债    5/26-6/1
               至多50         5
               至多110       10
          (2017年第五、六、10期增发债)
 国开行           30          7        *4.4031%       固息增发债    5/19-5/22
                  80         10        *4.2691%            
          (2017年第1/10期增发债)  
      
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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