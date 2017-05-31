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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 10:32 BJT

《中国金融债发行日程表》--5月31日

以下为中国即将或正在发行的金融债：

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行       至多40         1        周三招标       固息增发债   6/1-6/2
               至多50         3
               至多50         5 
               至多40        10
          (2017年第8/7/9/5期增发债；四期可分别至多追加10亿、15亿、15亿和10亿)
 *国开行       至多40         3        周四招标       固息增发债   6/2-6/5
               至多40         5
               至多70        10
                              (2017年第5/6/10期增发债)
 *进出口行     至多30         3        周四招标       固息增发债   6/1-6/5
               至多30         5
               至多30        10
                              (2017年第7/4/3期增发债)
  国开行         50           3        *4.2631%       固息增发债   5/26-6/1
                 50           5        *4.3275%
                110          10        *4.3246%           
            (2017年第5/6/10期增发债)     
      
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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