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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 11:17 BJT

《中国金融债发行日程表》--6月12日

以下为中国即将或正在发行的金融债：

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行       至多40         1        周二招标       固息增发债   6/14-6/16
               至多40         3                                    6/14-6/15
               至多100       10                                    6/14-6/15
          (2017年第4/5/10期增发债；1年期可追加不超过25亿元柜台债)   
 *农发行       至多40         1        周三招标       固息增发债   6/15-6/16
               至多50         3
               至多50         5 
               至多40        10
          (2017年第8/7/9/5期增发债；四期可分别至多追加10亿、15亿、15亿和10亿)     
  进出口行       30           3        *4.3361%       固息增发债   6/8-6/12
                 30           5        *4.3904%
                 30          10        *4.4347%
                        (2017年第7/4/3期增发债)
  国开行         40           1        *3.9610%       固息增发债   6/9-6/12
                 50           5        *4.4177%
                        (2017年第四期增发债/第二期绿色金融债增发)
         
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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