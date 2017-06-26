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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 11:51 BJT

《中国金融债发行日程表》--6月26日

以下为中国即将或正在发行的金融债：

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
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 *国开行       至多60         3        周二招标       固息增发债   6/28-6/29
               至多60         5   
               至多30         7                                  
                    (2017年第5/6/1期增发债)   
 *国开行       至多60         1        周四招标       固息增发债   6/30-7/3
               至多130       10        
                    (2017年第4/10期增发债)
 *进出口行       30           1        3.9596%        固息增发债   6/22-6/26
                 30           3        4.1540%
                 30          10        4.3221%
                    (2017年第6/7/3期增发债)
    
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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