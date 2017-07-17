《中国金融债发行日程表》--7月17日

以下为中国即将或正在发行的金融债： 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 40 3 3.9674% 固息增发债 7/18-7/19 40 5 4.0692% 固息增发债 (2017年第7/9期增发债，各期限均可追加不超过10亿元) *国开行 至多60 1 周二招标 固息增发债 7/19-7/20 至多70 5 固息增发债 至多150 10 固息增发债 (2017年第7/6/10期增发债) *农发行 至多40 1 周三招标 固息增发债 7/20-7/21 至多30 7 固息增发债 至多40 10 固息增发债 (2017年第8/4/5期增发债，各期限均可追加不超过10亿元) *国开行 至多70 3 周四招标 固息增发债 7/21-7/24 至多50 7 固息增发债 (2017年第5/1期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次