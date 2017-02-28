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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月28日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  102.90    -0.70    -0.68   1947975
    京东                       30.57    -0.23    -0.75   8592830
    新浪                       69.53    -1.31    -1.85    797943
    搜狐                       39.83    -0.64    -1.58    221249
    网易                      305.06    +3.30    +1.09   1162097
    百度                      174.13    +1.16    +0.67   2391675
    
    台湾
    台湾积体电路               31.47    -0.06    -0.19   1827643
    联电                        2.04    +0.00    +0.00    243199
    日月光                      6.18    -0.01    -0.16    317809
    硅品精密                    7.84    +0.01    +0.13     66410
    和信超媒体                  3.04    +0.03    +1.00     14177
    友达                        3.89    -0.06    -1.52    175959
    中华电信                   32.87    -0.12    -0.36     95131
    台湾国际航电               51.61    -1.00    -1.90   1545833
    
    香港
    中国移动                   55.26    -0.67    -1.20    127877
    中国联通                   12.10    -0.10    -0.82     31039
    中国电信                   47.16    -0.75    -1.57      5792
    中芯国际                    6.57    -0.14    -2.09     30360
    电讯盈科                    6.10    +0.06    +0.91      6904
    (完) (编译 杜明霞；审校 龚芳)
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