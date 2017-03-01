《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 104.04 +1.14 +1.11 2061410 京东 30.67 +0.10 +0.33 7919719 新浪 70.08 +0.55 +0.79 1068722 搜狐 41.29 +1.46 +3.67 309921 网易 302.58 -1.47 -0.81 1449239 百度 175.33 +1.20 +0.69 1798264 台湾 台湾积体电路 31.58 +0.11 +0.35 1246899 联电 2.01 -0.03 -1.47 115130 日月光 6.14 -0.04 -0.65 204390 硅品精密 7.85 +0.01 +0.13 112751 和信超媒体 3.02 -0.02 -0.66 16008 友达 3.87 -0.02 -0.51 179819 中华电信 32.93 +0.06 +0.18 57102 台湾国际航电 52.34 +0.73 +1.41 1106924 香港 中国移动 55.78 +0.52 +0.94 95379 中国联通 12.27 +0.17 +1.40 57004 中国电信 47.18 +0.02 +0.04 8749 中芯国际 6.63 +0.06 +0.91 30650 电讯盈科 6.05 -0.05 -0.82 107 (完) (编译 杜明霞；审校 龚芳)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”