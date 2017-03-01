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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 06:03 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月1日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  104.04    +1.14    +1.11   2061410
    京东                       30.67    +0.10    +0.33   7919719
    新浪                       70.08    +0.55    +0.79   1068722
    搜狐                       41.29    +1.46    +3.67    309921
    网易                      302.58    -1.47    -0.81   1449239
    百度                      175.33    +1.20    +0.69   1798264
    
    台湾
    台湾积体电路               31.58    +0.11    +0.35   1246899
    联电                        2.01    -0.03    -1.47    115130
    日月光                      6.14    -0.04    -0.65    204390
    硅品精密                    7.85    +0.01    +0.13    112751
    和信超媒体                  3.02    -0.02    -0.66     16008
    友达                        3.87    -0.02    -0.51    179819
    中华电信                   32.93    +0.06    +0.18     57102
    台湾国际航电               52.34    +0.73    +1.41   1106924
    
    香港
    中国移动                   55.78    +0.52    +0.94     95379
    中国联通                   12.27    +0.17    +1.40     57004
    中国电信                   47.18    +0.02    +0.04      8749
    中芯国际                    6.63    +0.06    +0.91     30650
    电讯盈科                    6.05    -0.05    -0.82       107
    (完) (编译 杜明霞；审校 龚芳)
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