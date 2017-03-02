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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月2日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  103.19    -0.85    -0.82   1846805
    京东                       30.93    +0.26    +0.85  22174131
    新浪                       69.63    -0.45    -0.64    916024
    搜狐                       40.85    -0.44    -1.07    322331
    网易                      289.38   -13.20    -4.36   2312657
    百度                      174.48    -0.85    -0.48   2108319
    
    台湾
    台湾积体电路               30.87    -0.71    -2.25   1609763
    联电                        1.97    -0.04    -1.99    193624
    日月光                      6.14    +0.00    +0.00    374755
    硅品精密                    7.78    -0.07    -0.89    131755
    和信超媒体                  2.95    -0.07    -2.32     15611
    友达                        3.86    -0.01    -0.26    233968
    中华电信                   32.78    -0.15    -0.46    151825
    台湾国际航电               51.72    -0.62    -1.18    801480
    
    香港
    中国移动                   54.99    -0.79    -1.42    199225
    中国联通                   12.06    -0.21    -1.71    117993
    中国电信                   46.31    -0.87    -1.84      8272
    中芯国际                    6.47    -0.16    -2.41     68203
    电讯盈科                    6.12    +0.07    +1.16      1027
    (完) (编译 杜明霞；审校 龚芳)
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