《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月2日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.19 -0.85 -0.82 1846805 京东 30.93 +0.26 +0.85 22174131 新浪 69.63 -0.45 -0.64 916024 搜狐 40.85 -0.44 -1.07 322331 网易 289.38 -13.20 -4.36 2312657 百度 174.48 -0.85 -0.48 2108319 台湾 台湾积体电路 30.87 -0.71 -2.25 1609763 联电 1.97 -0.04 -1.99 193624 日月光 6.14 +0.00 +0.00 374755 硅品精密 7.78 -0.07 -0.89 131755 和信超媒体 2.95 -0.07 -2.32 15611 友达 3.86 -0.01 -0.26 233968 中华电信 32.78 -0.15 -0.46 151825 台湾国际航电 51.72 -0.62 -1.18 801480 香港 中国移动 54.99 -0.79 -1.42 199225 中国联通 12.06 -0.21 -1.71 117993 中国电信 46.31 -0.87 -1.84 8272 中芯国际 6.47 -0.16 -2.41 68203 电讯盈科 6.12 +0.07 +1.16 1027 (完) (编译 杜明霞；审校 龚芳)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”