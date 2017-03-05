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市场报道 | 2017年 3月 5日 星期日 09:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月3日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  103.31    +0.12    +0.12   1215198
    京东                       30.93    +0.00    +0.00   9199263
    新浪                       69.23    -0.40    -0.57    568162
    搜狐                       40.76    -0.09    -0.22    126290
    网易                      293.47    +4.09    +1.41   1028939
    百度                      173.79    -0.69    -0.40   1116088
    
    台湾
    台湾积体电路               30.85    -0.02    -0.06   1397117
    联电                        1.96    -0.01    -0.51     81090
    日月光                      6.13    -0.01    -0.16    372937
    硅品精密                    7.80    +0.02    +0.26    299905
    和信超媒体                  3.01    +0.06    +2.03     50307
    友达                        3.83    -0.03    -0.78    326902
    中华电信                   33.02    +0.24    +0.73     68420
    台湾国际航电               51.52    -0.20    -0.39    579832
    
    香港
    中国移动                   55.29    +0.30    +0.55     98163
    中国联通                   12.11    +0.05    +0.41     35101
    中国电信                   46.85    +0.54    +1.17      8294
    中芯国际                    6.56    +0.09    +1.39     36228
    电讯盈科                    6.15    +0.03    +0.41       484
    (完) (编译 张涛；审校 李爽)
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