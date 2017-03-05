《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月3日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.31 +0.12 +0.12 1215198 京东 30.93 +0.00 +0.00 9199263 新浪 69.23 -0.40 -0.57 568162 搜狐 40.76 -0.09 -0.22 126290 网易 293.47 +4.09 +1.41 1028939 百度 173.79 -0.69 -0.40 1116088 台湾 台湾积体电路 30.85 -0.02 -0.06 1397117 联电 1.96 -0.01 -0.51 81090 日月光 6.13 -0.01 -0.16 372937 硅品精密 7.80 +0.02 +0.26 299905 和信超媒体 3.01 +0.06 +2.03 50307 友达 3.83 -0.03 -0.78 326902 中华电信 33.02 +0.24 +0.73 68420 台湾国际航电 51.52 -0.20 -0.39 579832 香港 中国移动 55.29 +0.30 +0.55 98163 中国联通 12.11 +0.05 +0.41 35101 中国电信 46.85 +0.54 +1.17 8294 中芯国际 6.56 +0.09 +1.39 36228 电讯盈科 6.15 +0.03 +0.41 484 (完) (编译 张涛；审校 李爽)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”