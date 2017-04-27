《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月27日

台湾新债：韩国进出口银行五年美元债以三个月LIBOR加80基点定价--消息
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.43 +0.46 +0.40 2838378 京东 35.30 +0.36 +1.03 4980571 新浪 76.86 +1.75 +2.33 1400066 搜狐 39.23 +0.71 +1.84 313257 网易 265.69 +0.29 +0.11 1134351 百度 187.86 +1.19 +0.64 3133939 台湾 台湾积体电路 33.02 +0.02 +0.06 1206674 联电 1.93 +0.00 +0.00 1112943 日月光 6.31 -0.05 -0.79 164556 硅品精密 8.05 -0.05 -0.62 102888 和信超媒体 2.91 -0.02 -0.56 3285 友达 4.01 -0.11 -2.67 759752 中华电信 33.88 -0.12 -0.35 41255 台湾国际航电 51.21 +0.64 +1.27 977027 香港 中国移动 53.40 -0.13 -0.24 133958 中国联通 13.11 +0.07 +0.54 60355 中国电信 49.25 +0.06 +0.12 6416 中芯国际 6.07 +0.14 +2.36 27159 电讯盈科 5.75 +0.01 +0.17 1076 (完) (整理 张荻；审校 龚芳)
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。
* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。