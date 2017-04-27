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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  115.43    +0.46    +0.40   2838378
    京东                       35.30    +0.36    +1.03   4980571
    新浪                       76.86    +1.75    +2.33   1400066
    搜狐                       39.23    +0.71    +1.84    313257
    网易                      265.69    +0.29    +0.11   1134351
    百度                      187.86    +1.19    +0.64   3133939
    
    台湾
    台湾积体电路               33.02    +0.02    +0.06   1206674
    联电                        1.93    +0.00    +0.00   1112943
    日月光                      6.31    -0.05    -0.79    164556
    硅品精密                    8.05    -0.05    -0.62    102888
    和信超媒体                  2.91    -0.02    -0.56      3285
    友达                        4.01    -0.11    -2.67    759752
    中华电信                   33.88    -0.12    -0.35     41255
    台湾国际航电               51.21    +0.64    +1.27    977027
    
    香港
    中国移动                   53.40    -0.13    -0.24    133958
    中国联通                   13.11    +0.07    +0.54     60355
    中国电信                   49.25    +0.06    +0.12      6416
    中芯国际                    6.07    +0.14    +2.36     27159
    电讯盈科                    5.75    +0.01    +0.17      1076
    (完) (整理 张荻；审校 龚芳)
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