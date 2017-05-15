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亚洲 | 2017年 5月 16日 星期二 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月15日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  121.40    +1.06    +0.88   2742315
    京东                       40.23    -0.33    -0.81  12498271
    新浪                       84.04    +0.54    +0.65   1478295
    搜狐                       41.12    +1.59    +4.02    332553
    网易                      284.25   +12.96    +4.78   1729850
    百度                      186.14    -0.69    -0.37   1988901
    
    台湾
    台湾积体电路               35.06    -0.31    -0.88   2056468
    联电                        2.02    -0.01    -0.49    407103
    日月光                      6.20    +0.04    +0.65    144313
    矽品精密                    8.06    +0.13    +1.64    114399
    和信超媒体                  2.88    +0.01    +0.35      4836
    友达                        3.77    +0.03    +0.80    330305
    中华电信                   35.03    +0.36    +1.04     70519
    台湾国际航电               52.39    +0.24    +0.46    807082
    
    香港
    中国移动                   55.17    +0.58    +1.06    126342
    中国联通                   13.71    +0.27    +2.01     42853
    中国电信                   49.63    +0.53    +1.08      4730
    中芯国际                    5.52    +0.11    +2.03     70338
    电讯盈科                    5.81    +0.06    +1.04       502
    (完) (整理 龚芳 审校 徐文焰)
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