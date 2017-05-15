《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月15日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 121.40 +1.06 +0.88 2742315 京东 40.23 -0.33 -0.81 12498271 新浪 84.04 +0.54 +0.65 1478295 搜狐 41.12 +1.59 +4.02 332553 网易 284.25 +12.96 +4.78 1729850 百度 186.14 -0.69 -0.37 1988901 台湾 台湾积体电路 35.06 -0.31 -0.88 2056468 联电 2.02 -0.01 -0.49 407103 日月光 6.20 +0.04 +0.65 144313 矽品精密 8.06 +0.13 +1.64 114399 和信超媒体 2.88 +0.01 +0.35 4836 友达 3.77 +0.03 +0.80 330305 中华电信 35.03 +0.36 +1.04 70519 台湾国际航电 52.39 +0.24 +0.46 807082 香港 中国移动 55.17 +0.58 +1.06 126342 中国联通 13.71 +0.27 +2.01 42853 中国电信 49.63 +0.53 +1.08 4730 中芯国际 5.52 +0.11 +2.03 70338 电讯盈科 5.81 +0.06 +1.04 502 (完) (整理 龚芳 审校 徐文焰)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为