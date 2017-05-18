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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月18日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  121.27    +0.55    +0.46   5106769
    京东                       40.16    +0.12    +0.30  12520656
    新浪                      101.51    +4.28    +4.40   2295910
    搜狐                       44.20    +2.66    +6.40    991193
    网易                      282.74    -0.28    -0.10   1649258
    百度                      182.43    -3.62    -1.95   4685595
    
    台湾
    台湾积体电路               34.90    +0.48    +1.39   1694127
    联电                        2.00    +0.02    +1.01    436439
    日月光                      6.18    -0.03    -0.48    379935
    矽品精密                    8.16    -0.02    -0.24     79110
    和信超媒体                  2.87    -0.01    -0.35      1283
    友达                        3.74    +0.00    +0.00    458041
    中华电信                   34.77    +0.06    +0.17     33974
    台湾国际航电               51.00    -0.10    -0.20   1016622
    
    香港
    中国移动                   54.88    +0.22    +0.40    110506
    中国联通                   13.25    -0.14    -1.05     64049
    中国电信                   48.90    -0.32    -0.65      6571
    中芯国际                    5.42    -0.04    -0.73     34435
    电讯盈科                    5.77    +0.01    +0.17      1168
    (完) (整理 龚芳 审校 徐文焰)
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