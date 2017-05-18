《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月18日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 121.27 +0.55 +0.46 5106769 京东 40.16 +0.12 +0.30 12520656 新浪 101.51 +4.28 +4.40 2295910 搜狐 44.20 +2.66 +6.40 991193 网易 282.74 -0.28 -0.10 1649258 百度 182.43 -3.62 -1.95 4685595 台湾 台湾积体电路 34.90 +0.48 +1.39 1694127 联电 2.00 +0.02 +1.01 436439 日月光 6.18 -0.03 -0.48 379935 矽品精密 8.16 -0.02 -0.24 79110 和信超媒体 2.87 -0.01 -0.35 1283 友达 3.74 +0.00 +0.00 458041 中华电信 34.77 +0.06 +0.17 33974 台湾国际航电 51.00 -0.10 -0.20 1016622 香港 中国移动 54.88 +0.22 +0.40 110506 中国联通 13.25 -0.14 -1.05 64049 中国电信 48.90 -0.32 -0.65 6571 中芯国际 5.42 -0.04 -0.73 34435 电讯盈科 5.77 +0.01 +0.17 1168 (完) (整理 龚芳 审校 徐文焰)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为