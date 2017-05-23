《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月23日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路 35.40 +0.00 +0.00 1120901 联电 2.05 +0.01 +0.49 256776 日月光 6.24 +0.03 +0.48 166603 硅品精密 8.31 +0.07 +0.85 118117 和信超媒体 2.88 +0.02 +0.69 256 友达 3.89 +0.05 +1.30 356596 中华电信 35.16 +0.03 +0.09 36887 台湾国际航电 51.68 -0.35 -0.67 684747 香港 中国移动 55.75 +0.06 +0.11 106316 中国联通 13.83 +0.46 +3.44 77891 中国电信 49.71 +0.37 +0.75 18447 中芯国际 5.34 -0.09 -1.66 30279 电讯盈科 5.73 +0.09 +1.51 296 (完) (整理 徐文焰；审校 戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为