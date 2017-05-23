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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月23日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  122.93    -1.82    -1.46   2986323
    京东                       40.72    -0.94    -2.26  11555096
    新浪                      100.19    -4.95    -4.71   2146710
    搜狐                       48.54    -0.68    -1.38    963637
    网易                      292.28    -1.40    -0.48   1420395
    百度                      191.80    +0.11    +0.06   2147644
    
    台湾
    台湾积体电路               35.40    +0.00    +0.00   1120901
    联电                        2.05    +0.01    +0.49    256776
    日月光                      6.24    +0.03    +0.48    166603
    硅品精密                    8.31    +0.07    +0.85    118117
    和信超媒体                  2.88    +0.02    +0.69       256
    友达                        3.89    +0.05    +1.30    356596
    中华电信                   35.16    +0.03    +0.09     36887
    台湾国际航电               51.68    -0.35    -0.67    684747
    
    香港
    中国移动                   55.75    +0.06    +0.11    106316
    中国联通                   13.83    +0.46    +3.44     77891
    中国电信                   49.71    +0.37    +0.75     18447
    中芯国际                    5.34    -0.09    -1.66     30279
    电讯盈科                    5.73    +0.09    +1.51       296
    (完) (整理 徐文焰；审校 戴素萍)
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