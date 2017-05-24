《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月24日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.81 -0.12 -0.10 1958596 京东 40.44 -0.28 -0.69 10723830 新浪 100.28 +0.09 +0.09 1338144 搜狐 45.62 -2.92 -6.02 721865 网易 288.61 -2.59 -1.26 1398098 百度 190.63 -1.17 -0.61 2805190 台湾 台湾积体电路 35.52 +0.12 +0.34 1285065 联电 2.06 +0.01 +0.49 872432 日月光 6.30 +0.06 +0.96 168302 硅品精密 8.31 +0.00 +0.00 74978 和信超媒体 2.89 +0.01 +0.35 15376 友达 3.88 -0.01 -0.26 644086 中华电信 35.23 +0.07 +0.20 20243 台湾国际航电 51.49 -0.19 -0.37 619632 香港 中国移动 55.72 -0.03 -0.05 112385 中国联通 14.36 +0.53 +3.83 99629 中国电信 48.75 +0.39 +0.81 12737 中芯国际 5.39 +0.05 +0.94 27012 电讯盈科 5.74 +0.02 +0.26 1268 (完) (整理 徐文焰；审校 张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为