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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月24日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  122.81    -0.12    -0.10   1958596
    京东                       40.44    -0.28    -0.69  10723830
    新浪                      100.28    +0.09    +0.09   1338144
    搜狐                       45.62    -2.92    -6.02    721865
    网易                      288.61    -2.59    -1.26   1398098
    百度                      190.63    -1.17    -0.61   2805190
    
    台湾
    台湾积体电路               35.52    +0.12    +0.34   1285065
    联电                        2.06    +0.01    +0.49    872432
    日月光                      6.30    +0.06    +0.96    168302
    硅品精密                    8.31    +0.00    +0.00     74978
    和信超媒体                  2.89    +0.01    +0.35     15376
    友达                        3.88    -0.01    -0.26    644086
    中华电信                   35.23    +0.07    +0.20     20243
    台湾国际航电               51.49    -0.19    -0.37    619632
    
    香港
    中国移动                   55.72    -0.03    -0.05    112385
    中国联通                   14.36    +0.53    +3.83     99629
    中国电信                   48.75    +0.39    +0.81     12737
    中芯国际                    5.39    +0.05    +0.94     27012
    电讯盈科                    5.74    +0.02    +0.26      1268
    (完) (整理 徐文焰；审校 张荻)
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