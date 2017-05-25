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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月25日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  123.63    +0.82    +0.67   2298530
    京东                       41.02    +0.58    +1.43   9737144
    新浪                      101.00    +0.72    +0.72   1064008
    搜狐                       46.61    +0.99    +2.17    495629
    网易                      293.40    +4.79    +1.66   1482690
    百度                      191.95    +1.32    +0.69   2175938
    
    台湾
    台湾积体电路               35.57    +0.05    +0.14   1010879
    联电                        2.03    -0.03    -1.46    221866
    日月光                      6.33    +0.03    +0.48    173509
    硅品精密                    8.36    +0.05    +0.60     76622
    和信超媒体                  2.89    +0.00    +0.00     10515
    友达                        3.89    +0.01    +0.26    176080
    中华电信                   35.47    +0.24    +0.68     25419
    台湾国际航电               52.08    +0.59    +1.15    481450
    
    香港
    中国移动                   55.81    +0.09    +0.16     75783
    中国联通                   14.30    -0.06    -0.42     38800
    中国电信                   49.10    +0.35    +0.72      7550
    中芯国际                    5.36    -0.03    -0.56     99964
    电讯盈科                    5.80    +0.06    +1.05      1437
    (完) (整理 郑茵 审校 龚芳)
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