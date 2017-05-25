《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月25日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 123.63 +0.82 +0.67 2298530 京东 41.02 +0.58 +1.43 9737144 新浪 101.00 +0.72 +0.72 1064008 搜狐 46.61 +0.99 +2.17 495629 网易 293.40 +4.79 +1.66 1482690 百度 191.95 +1.32 +0.69 2175938 台湾 台湾积体电路 35.57 +0.05 +0.14 1010879 联电 2.03 -0.03 -1.46 221866 日月光 6.33 +0.03 +0.48 173509 硅品精密 8.36 +0.05 +0.60 76622 和信超媒体 2.89 +0.00 +0.00 10515 友达 3.89 +0.01 +0.26 176080 中华电信 35.47 +0.24 +0.68 25419 台湾国际航电 52.08 +0.59 +1.15 481450 香港 中国移动 55.81 +0.09 +0.16 75783 中国联通 14.30 -0.06 -0.42 38800 中国电信 49.10 +0.35 +0.72 7550 中芯国际 5.36 -0.03 -0.56 99964 电讯盈科 5.80 +0.06 +1.05 1437 (完) (整理 郑茵 审校 龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为