版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 28日 星期日 11:03 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月26日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  123.99    +0.36    +0.29   1960191
    京东                       40.99    -0.03    -0.07   6780278
    新浪                      104.25    +3.25    +3.22   1640888
    搜狐                       46.65    +0.04    +0.09    213175
    网易                      292.35    -1.05    -0.36    718364
    百度                      190.39    -1.56    -0.81   1567723
    
    台湾
    台湾积体电路               35.51    -0.06    -0.17    712567
    联电                        2.06    +0.03    +1.48    534195
    日月光                      6.32    -0.01    -0.16    204448
    硅品精密                    8.36    +0.00    +0.00    131310
    和信超媒体                  2.92    +0.03    +0.94      6236
    友达                        3.81    -0.08    -2.06    190043
    中华电信                   35.66    +0.19    +0.54     37805
    台湾国际航电               52.40    +0.32    +0.61    742447
    
    香港
    中国移动                   55.58    -0.23    -0.41    121387
    中国联通                   14.34    +0.04    +0.28     42149
    中国电信                   48.95    -0.15    -0.31      9071
    中芯国际                    5.33    -0.03    -0.56     25377
    电讯盈科                    5.73    -0.07    -1.21       192
    (完) (编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐