《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月26日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 123.99 +0.36 +0.29 1960191 京东 40.99 -0.03 -0.07 6780278 新浪 104.25 +3.25 +3.22 1640888 搜狐 46.65 +0.04 +0.09 213175 网易 292.35 -1.05 -0.36 718364 百度 190.39 -1.56 -0.81 1567723 台湾 台湾积体电路 35.51 -0.06 -0.17 712567 联电 2.06 +0.03 +1.48 534195 日月光 6.32 -0.01 -0.16 204448 硅品精密 8.36 +0.00 +0.00 131310 和信超媒体 2.92 +0.03 +0.94 6236 友达 3.81 -0.08 -2.06 190043 中华电信 35.66 +0.19 +0.54 37805 台湾国际航电 52.40 +0.32 +0.61 742447 香港 中国移动 55.58 -0.23 -0.41 121387 中国联通 14.34 +0.04 +0.28 42149 中国电信 48.95 -0.15 -0.31 9071 中芯国际 5.33 -0.03 -0.56 25377 电讯盈科 5.73 -0.07 -1.21 192 (完) (编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为