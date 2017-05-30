《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月30日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 123.91 -0.08 -0.06 2830728 京东 40.79 -0.20 -0.49 7109470 新浪 101.34 -2.91 -2.79 1203114 搜狐 46.27 -0.38 -0.81 206386 网易 288.46 -3.89 -1.33 920456 百度 189.88 -0.51 -0.27 1914985 台湾 台湾积体电路 35.78 +0.27 +0.76 1233913 联电 2.06 +0.00 +0.00 169735 日月光 6.39 +0.07 +1.11 190846 硅品精密 8.34 -0.02 -0.24 66106 和信超媒体 2.92 +0.00 +0.09 5697 友达 3.87 +0.06 +1.57 232517 中华电信 35.75 +0.09 +0.25 79305 台湾国际航电 52.11 -0.29 -0.55 673000 香港 中国移动 55.56 -0.02 -0.04 119800 中国联通 14.54 +0.20 +1.39 51619 中国电信 49.35 +0.40 +0.82 10060 中芯国际 5.42 +0.09 +1.69 43123 电讯盈科 5.75 +0.02 +0.31 511 (完) (整理 张荻； 审校 龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为