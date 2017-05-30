版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月30日

    
    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  123.91    -0.08    -0.06   2830728
    京东                       40.79    -0.20    -0.49   7109470
    新浪                      101.34    -2.91    -2.79   1203114
    搜狐                       46.27    -0.38    -0.81    206386
    网易                      288.46    -3.89    -1.33    920456
    百度                      189.88    -0.51    -0.27   1914985
    
    台湾
    台湾积体电路               35.78    +0.27    +0.76   1233913
    联电                        2.06    +0.00    +0.00    169735
    日月光                      6.39    +0.07    +1.11    190846
    硅品精密                    8.34    -0.02    -0.24     66106
    和信超媒体                  2.92    +0.00    +0.09      5697
    友达                        3.87    +0.06    +1.57    232517
    中华电信                   35.75    +0.09    +0.25     79305
    台湾国际航电               52.11    -0.29    -0.55    673000
    
    香港
    中国移动                   55.56    -0.02    -0.04    119800
    中国联通                   14.54    +0.20    +1.39     51619
    中国电信                   49.35    +0.40    +0.82     10060
    中芯国际                    5.42    +0.09    +1.69     43123
    电讯盈科                    5.75    +0.02    +0.31       511
    (完) (整理 张荻； 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐