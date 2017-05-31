《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月31日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.46 -1.45 -1.17 3663595 京东 40.03 -0.76 -1.86 14503329 新浪 97.97 -3.37 -3.33 2549082 搜狐 44.89 -1.38 -2.98 433573 网易 284.78 -3.68 -1.28 1208686 百度 186.10 -3.78 -1.99 3404115 台湾 台湾积体电路 35.36 -0.42 -1.17 2006536 联电 2.06 +0.00 +0.00 603136 日月光 6.36 -0.03 -0.47 330579 硅品精密 8.36 +0.02 +0.24 41193 和信超媒体 2.95 +0.03 +1.03 15955 友达 3.85 -0.02 -0.52 147365 中华电信 36.01 +0.26 +0.73 63918 台湾国际航电 52.04 -0.07 -0.13 1313765 香港 中国移动 55.11 +0.35 -0.81 161780 中国联通 14.42 -0.12 -0.83 47967 中国电信 49.61 +0.26 +0.53 11717 中芯国际 5.18 -0.24 -4.43 67171 电讯盈科 5.73 -0.02 -0.31 814 (完) (整理 张荻；审校 龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为