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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月31日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  122.46    -1.45    -1.17   3663595
    京东                       40.03    -0.76    -1.86  14503329
    新浪                       97.97    -3.37    -3.33   2549082
    搜狐                       44.89    -1.38    -2.98    433573
    网易                      284.78    -3.68    -1.28   1208686
    百度                      186.10    -3.78    -1.99   3404115
    
    台湾
    台湾积体电路               35.36    -0.42    -1.17   2006536
    联电                        2.06    +0.00    +0.00    603136
    日月光                      6.36    -0.03    -0.47    330579
    硅品精密                    8.36    +0.02    +0.24     41193
    和信超媒体                  2.95    +0.03    +1.03     15955
    友达                        3.85    -0.02    -0.52    147365
    中华电信                   36.01    +0.26    +0.73     63918
    台湾国际航电               52.04    -0.07    -0.13   1313765
    
    香港
    中国移动                   55.11    +0.35    -0.81    161780
    中国联通                   14.42    -0.12    -0.83     47967
    中国电信                   49.61    +0.26    +0.53     11717
    中芯国际                    5.18    -0.24    -4.43     67171
    电讯盈科                    5.73    -0.02    -0.31       814
    (完) (整理 张荻；审校 龚芳)
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