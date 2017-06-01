《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月1日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 123.97 +1.51 +1.23 2014053 京东 40.29 +0.26 +0.65 10061092 新浪 97.61 -0.36 -0.37 2446582 搜狐 45.19 +0.30 +0.67 316427 网易 288.57 +3.79 +1.33 787073 百度 187.26 +1.16 +0.62 2070844 台湾 台湾积体电路 35.89 +0.53 +1.50 1591744 联电 2.07 +0.01 +0.49 237214 日月光 6.37 +0.01 +0.16 91856 硅品精密 8.31 -0.05 -0.60 42720 和信超媒体 3.10 +0.15 +5.08 20842 友达 3.90 +0.05 +1.30 336348 中华电信 36.08 +0.07 +0.19 38180 台湾国际航电 52.74 +0.70 +1.35 669212 香港 中国移动 55.44 +0.33 +0.60 60427 中国联通 14.54 +0.12 +0.83 53232 中国电信 49.67 +0.06 +0.12 13115 中芯国际 5.20 +0.02 +0.39 18554 电讯盈科 5.80 +0.07 +1.22 136 (完) (整理 张荻；审校 龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为