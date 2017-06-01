版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月1日

 
    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  123.97    +1.51    +1.23   2014053
    京东                       40.29    +0.26    +0.65  10061092
    新浪                       97.61    -0.36    -0.37   2446582
    搜狐                       45.19    +0.30    +0.67    316427
    网易                      288.57    +3.79    +1.33    787073
    百度                      187.26    +1.16    +0.62   2070844
    
    台湾
    台湾积体电路               35.89    +0.53    +1.50   1591744
    联电                        2.07    +0.01    +0.49    237214
    日月光                      6.37    +0.01    +0.16     91856
    硅品精密                    8.31    -0.05    -0.60     42720
    和信超媒体                  3.10    +0.15    +5.08     20842
    友达                        3.90    +0.05    +1.30    336348
    中华电信                   36.08    +0.07    +0.19     38180
    台湾国际航电               52.74    +0.70    +1.35    669212
    
    香港
    中国移动                   55.44    +0.33    +0.60     60427
    中国联通                   14.54    +0.12    +0.83     53232
    中国电信                   49.67    +0.06    +0.12     13115
    中芯国际                    5.20    +0.02    +0.39     18554
    电讯盈科                    5.80    +0.07    +1.22       136
    (完) (整理 张荻；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐