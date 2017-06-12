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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月12日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  139.08    -0.36    -0.26   5926509
    京东                       39.22    +0.22    +0.56  18019309
    新浪                       87.13    -0.52    -0.59   1625602
    搜狐                       46.26    +0.56    +1.23    293168
    网易                      306.46    +2.84    +0.94   1390424
    百度                      180.06    -1.01    -0.56   3052884
    
    台湾
    台湾积体电路               35.24    -0.55    -1.54   2387492
    联电                        1.98    -0.02    -1.00    160265
    日月光                      6.14    -0.08    -1.29    215936
    矽品精密                    8.20    +0.01    +0.12     87592
    和信超媒体                  3.00    -0.03    -0.99     18406
    友达                        3.94    -0.05    -1.25    162763
    中华电信                   35.71    -0.02    -0.06     24701
    台湾国际航电               51.91    +0.02    +0.04    756606
    
    香港
    中国移动                   53.53    -0.22    -0.41     79825
    中国联通                   14.34    -0.17    -1.17     21917
    中国电信                   48.35    -0.33    -0.68     10130
    中芯国际                    4.90    -0.05    -1.01     20382
    (完) (整理 李婷仪 审校 龚芳)
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