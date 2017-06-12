《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月12日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 139.08 -0.36 -0.26 5926509 京东 39.22 +0.22 +0.56 18019309 新浪 87.13 -0.52 -0.59 1625602 搜狐 46.26 +0.56 +1.23 293168 网易 306.46 +2.84 +0.94 1390424 百度 180.06 -1.01 -0.56 3052884 台湾 台湾积体电路 35.24 -0.55 -1.54 2387492 联电 1.98 -0.02 -1.00 160265 日月光 6.14 -0.08 -1.29 215936 矽品精密 8.20 +0.01 +0.12 87592 和信超媒体 3.00 -0.03 -0.99 18406 友达 3.94 -0.05 -1.25 162763 中华电信 35.71 -0.02 -0.06 24701 台湾国际航电 51.91 +0.02 +0.04 756606 香港 中国移动 53.53 -0.22 -0.41 79825 中国联通 14.34 -0.17 -1.17 21917 中国电信 48.35 -0.33 -0.68 10130 中芯国际 4.90 -0.05 -1.01 20382 (完) (整理 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为