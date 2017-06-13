《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月13日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 136.60 -2.48 -1.78 9552978 京东 39.27 +0.05 +0.13 11087243 新浪 86.82 -0.31 -0.36 1147670 搜狐 46.54 +0.28 +0.61 162633 网易 301.69 -4.77 -1.56 1296252 百度 179.19 -0.87 -0.48 2571091 台湾 台湾积体电路 35.56 +0.32 +0.91 1040268 联电 2.00 +0.02 +1.01 114322 日月光 6.16 +0.02 +0.33 120516 矽品精密 8.21 +0.01 +0.12 105220 和信超媒体 3.03 +0.03 +1.00 31455 友达 4.01 +0.07 +1.78 390021 中华电信 35.80 +0.09 +0.25 14771 台湾国际航电 51.61 -0.30 -0.58 526002 香港 中国移动 53.84 +0.31 +0.58 82278 中国联通 14.50 +0.16 +1.12 33191 中国电信 48.48 +0.13 +0.27 12425 中芯国际 5.04 +0.14 +2.86 37346 (完) (整理 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为