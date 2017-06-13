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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月13日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  136.60    -2.48    -1.78   9552978
    京东                       39.27    +0.05    +0.13  11087243
    新浪                       86.82    -0.31    -0.36   1147670
    搜狐                       46.54    +0.28    +0.61    162633
    网易                      301.69    -4.77    -1.56   1296252
    百度                      179.19    -0.87    -0.48   2571091
    
    台湾
    台湾积体电路               35.56    +0.32    +0.91   1040268
    联电                        2.00    +0.02    +1.01    114322
    日月光                      6.16    +0.02    +0.33    120516
    矽品精密                    8.21    +0.01    +0.12    105220
    和信超媒体                  3.03    +0.03    +1.00     31455
    友达                        4.01    +0.07    +1.78    390021
    中华电信                   35.80    +0.09    +0.25     14771
    台湾国际航电               51.61    -0.30    -0.58    526002
    
    香港
    中国移动                   53.84    +0.31    +0.58     82278
    中国联通                   14.50    +0.16    +1.12     33191
    中国电信                   48.48    +0.13    +0.27     12425
    中芯国际                    5.04    +0.14    +2.86     37346
    (完) (整理 李婷仪 审校 龚芳)
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