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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 06:02 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月14日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  136.67    +0.07    +0.05   9020801
    京东                       38.40    -0.87    -2.22  14853197
    新浪                       85.90    -0.92    -1.06   1273915
    搜狐                       45.09    -1.45    -3.12    188625
    网易                      294.77    -6.92    -2.29   1064717
    百度                      178.20    -0.99    -0.55   2142176
    
    台湾
    台湾积体电路               35.65    +0.09    +0.25   1630633
    联电                        1.98    -0.02    -1.00    138483
    日月光                      6.11    -0.05    -0.81    173692
    矽品精密                    8.20    -0.01    -0.12     85058
    和信超媒体                  3.02    -0.01    -0.33      2467
    友达                        3.96    -0.05    -1.25    198246
    中华电信                   35.88    +0.08    +0.22     22423
    台湾国际航电               51.72    +0.11    +0.21   1835506
    
    香港
    中国移动                   53.88    +0.04    +0.07     96543
    中国联通                   14.48    -0.02    -0.14     54976
    中国电信                   48.26    -0.22    -0.45     12701
    中芯国际                    5.38    +0.34    +6.75     78885
    电讯盈科                    5.61    -0.02    -0.30       164
    (完) (整理 李婷仪 审校 龚芳)
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