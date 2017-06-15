《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月15日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 135.08 -1.59 -1.16 6740039 京东 38.12 -0.28 -0.73 17217333 新浪 86.29 +0.39 +0.45 1367985 搜狐 45.58 +0.49 +1.09 251048 网易 292.67 -2.10 -0.71 1109023 百度 176.33 -1.87 -1.05 2717743 台湾 台湾积体电路 35.44 -0.21 -0.59 1090188 联电 1.96 -0.02 -1.01 347840 日月光 6.07 -0.04 -0.65 238240 矽品精密 8.11 -0.09 -1.10 46556 和信超媒体 3.01 -0.01 -0.33 3196 友达 4.03 +0.07 +1.77 233876 中华电信 35.76 -0.12 -0.33 17180 台湾国际航电 51.70 +0.49 +0.96 901714 香港 中国移动 53.68 -0.20 -0.37 123602 中国联通 14.40 -0.08 -0.55 50867 中国电信 48.09 -0.17 -0.35 11191 中芯国际 5.46 +0.08 +1.49 67819 (完) (整理 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为