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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月15日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  135.08    -1.59    -1.16   6740039
    京东                       38.12    -0.28    -0.73  17217333
    新浪                       86.29    +0.39    +0.45   1367985
    搜狐                       45.58    +0.49    +1.09    251048
    网易                      292.67    -2.10    -0.71   1109023
    百度                      176.33    -1.87    -1.05   2717743
    
    台湾
    台湾积体电路               35.44    -0.21    -0.59   1090188
    联电                        1.96    -0.02    -1.01    347840
    日月光                      6.07    -0.04    -0.65    238240
    矽品精密                    8.11    -0.09    -1.10     46556
    和信超媒体                  3.01    -0.01    -0.33      3196
    友达                        4.03    +0.07    +1.77    233876
    中华电信                   35.76    -0.12    -0.33     17180
    台湾国际航电               51.70    +0.49    +0.96    901714
    
    香港
    中国移动                   53.68    -0.20    -0.37    123602
    中国联通                   14.40    -0.08    -0.55     50867
    中国电信                   48.09    -0.17    -0.35     11191
    中芯国际                    5.46    +0.08    +1.49     67819
    (完) (整理 李婷仪 审校 龚芳)
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