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亚洲 | 2017年 6月 4日 星期日 09:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月2日

 
    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  124.13    +0.16    +0.13   1763096
    京东                       40.23    -0.06    -0.15   8721058
    新浪                       96.50    -1.11    -1.14   1467595
    搜狐                       44.93    -0.26    -0.58    168352
    网易                      291.67    +3.10    +1.07    602512
    百度                      187.60    +0.34    +0.18   1192530
    
    台湾
    台湾积体电路               36.18    +0.29    +0.81   1760524
    联电                        2.07    +0.00    +0.00    153020
    日月光                      6.40    +0.03    +0.47    128397
    硅品精密                    8.33    +0.02    +0.24     85371
    和信超媒体                  3.04    -0.06    -1.84      4713
    友达                        3.90    +0.00    +0.00    154436
    中华电信                   36.03    -0.05    -0.14     96294
    台湾国际航电               52.95    +0.21    +0.40    608090
    
    香港
    中国移动                   54.99    -0.45    -0.81    166335
    中国联通                   14.46    -0.08    -0.55     39826
    中国电信                   49.73    +0.06    +0.12     12829
    中芯国际                    5.16    -0.04    -0.77     12247
    电讯盈科                    5.80    +0.00    +0.00       120
    (完) (整理 徐文焰；审校 李爽)
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