《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月2日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 124.13 +0.16 +0.13 1763096 京东 40.23 -0.06 -0.15 8721058 新浪 96.50 -1.11 -1.14 1467595 搜狐 44.93 -0.26 -0.58 168352 网易 291.67 +3.10 +1.07 602512 百度 187.60 +0.34 +0.18 1192530 台湾 台湾积体电路 36.18 +0.29 +0.81 1760524 联电 2.07 +0.00 +0.00 153020 日月光 6.40 +0.03 +0.47 128397 硅品精密 8.33 +0.02 +0.24 85371 和信超媒体 3.04 -0.06 -1.84 4713 友达 3.90 +0.00 +0.00 154436 中华电信 36.03 -0.05 -0.14 96294 台湾国际航电 52.95 +0.21 +0.40 608090 香港 中国移动 54.99 -0.45 -0.81 166335 中国联通 14.46 -0.08 -0.55 39826 中国电信 49.73 +0.06 +0.12 12829 中芯国际 5.16 -0.04 -0.77 12247 电讯盈科 5.80 +0.00 +0.00 120 (完) (整理 徐文焰；审校 李爽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为