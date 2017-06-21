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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月21日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  143.29    +4.91    +3.55   5780445
    京东                       41.09    +2.19    +5.63  16037510
    新浪                       91.93    +3.50    +3.96   1166410
    搜狐                       46.33    -0.08    -0.17    248549
    网易                      323.73    +7.23    +2.28   1035295
    百度                      180.17    +2.32    +1.30   2074768
    
    台湾
    台湾积体电路               36.71    +0.58    +1.61   1187427
    联电                        1.99    +0.02    +1.02    318752
    日月光                      6.08    +0.04    +0.66    153399
    硅品精密                    8.07    -0.02    -0.25     32748
    和信超媒体                  3.06    +0.06    +2.00     26908
    友达                        4.16    +0.20    +5.05    463041
    中华电信                   35.63    +0.15    +0.42     28276
    台湾国际航电               51.17    -0.19    -0.37    521466
    
    香港
    中国移动                   53.54    +0.11    +0.21    103144
    中国联通                   14.66    +0.04    +0.27     51729
    中国电信                   48.13    -0.21    -0.43      9489
    中芯国际                    5.42    -0.09    -1.63     23790
    电讯盈科                    5.70    +0.10    +1.79       214
    (完) (整理 李爽  审校 戴素萍)
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