《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月21日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 143.29 +4.91 +3.55 5780445 京东 41.09 +2.19 +5.63 16037510 新浪 91.93 +3.50 +3.96 1166410 搜狐 46.33 -0.08 -0.17 248549 网易 323.73 +7.23 +2.28 1035295 百度 180.17 +2.32 +1.30 2074768 台湾 台湾积体电路 36.71 +0.58 +1.61 1187427 联电 1.99 +0.02 +1.02 318752 日月光 6.08 +0.04 +0.66 153399 硅品精密 8.07 -0.02 -0.25 32748 和信超媒体 3.06 +0.06 +2.00 26908 友达 4.16 +0.20 +5.05 463041 中华电信 35.63 +0.15 +0.42 28276 台湾国际航电 51.17 -0.19 -0.37 521466 香港 中国移动 53.54 +0.11 +0.21 103144 中国联通 14.66 +0.04 +0.27 51729 中国电信 48.13 -0.21 -0.43 9489 中芯国际 5.42 -0.09 -1.63 23790 电讯盈科 5.70 +0.10 +1.79 214 (完) (整理 李爽 审校 戴素萍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。