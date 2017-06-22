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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月22日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  142.27    -1.02    -0.71   3484753
    京东                       41.33    +0.24    +0.58  11008522
    新浪                       87.49    -4.44    -4.83   3666873
    搜狐                       45.58    -0.75    -1.62    142658
    网易                      325.28    +1.55    +0.48   1084166
    百度                      179.33    -0.84    -0.47   1751222
    
    台湾
    台湾积体电路               36.71    +0.00    +0.00   1596325
    联电                        1.98    -0.01    -0.50     85756
    日月光                      6.14    +0.06    +0.99    165390
    硅品精密                    8.09    +0.02    +0.25     49852
    和信超媒体                  3.07    +0.01    +0.33      4681
    友达                        4.20    +0.04    +0.96    544444
    中华电信                   35.66    +0.03    +0.08     22995
    台湾国际航电               51.39    +0.22    +0.43    571301
    
    香港
    中国移动                   53.58    +0.04    +0.07     86643
    中国联通                   14.89    +0.23    +1.57     70801
    中国电信                   48.75    +0.62    +1.29     16435
    中芯国际                    5.44    +0.02    +0.37     19859
    电讯盈科                    5.80    +0.10    +1.68       309
    (完) (整理 李爽  审校 张荻)
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