《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月26日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，受海岬型船舶需求推动
波罗的海海岬型船运价指数<.BACI急升104点，或9.76%，报1,170点。日均获利升887美元，报9,489美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 142.73 -0.28 -0.20 4357583 京东 43.08 +0.13 +0.30 17099160 新浪 86.62 -0.99 -1.13 981172 搜狐 46.06 -0.17 -0.37 240298 网易 320.64 -12.92 -3.87 1502703 百度 178.46 +0.32 +0.18 2061899 台湾 台湾积体电路 36.13 +0.56 -1.63 3360036 联电 2.11 +0.07 +3.43 556734 日月光 6.22 +0.09 +1.47 397644 矽品精密 8.02 +0.01 +0.12 378298 和信超媒体 3.10 +0.03 +0.98 44678 友达 4.39 +0.15 +3.54 1111475 中华电信 35.81 +0.16 +0.45 17576 台湾国际航电 51.30 +0.02 +0.04 843527 香港 中国移动 53.39 -0.22 -0.41 85029 中国联通 15.04 -0.04 -0.27 65970 中国电信 48.61 +0.01 +0.02 6666 中芯国际 5.35 -0.02 -0.37 11110 电讯盈科 5.65 -0.04 -0.70 494 (完) (整理 戴素萍 审校 徐文焰)
波罗的海海岬型船运价指数<.BACI急升104点，或9.76%，报1,170点。日均获利升887美元，报9,489美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。