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亚洲 | 2017年 6月 28日 星期三 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月27日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  141.53    -1.20    -0.84   4029941
    京东                       40.69    -2.39    -5.55  16061168
    新浪                       84.97    -1.65    -1.90    951299
    搜狐                       45.76    -0.30    -0.65    231613
    网易                      311.50    -9.14    -2.85   1225926
    百度                      175.60    -2.86    -1.60   2528746
    
    台湾
    台湾积体电路               35.09    -1.04    -2.88   2638142
    联电                        2.11    +0.00    +0.00    582035
    日月光                      6.16    -0.06    -0.96    431622
    矽品精密                    7.97    -0.05    -0.62    301576
    和信超媒体                  3.11    +0.01    +0.32     18535
    友达                        4.81    +0.42    +9.57   2118068
    中华电信                   35.65    -0.16    -0.45     16349
    台湾国际航电               50.57    -0.73    -1.42    735035
    
    香港
    中国移动                   53.26    -0.13    -0.24    116358
    中国联通                   14.98    -0.06    -0.40     57773
    中国电信                   48.35    -0.26    -0.53      8404
    中芯国际                    5.29    -0.06    -1.12     18671
    电讯盈科                    0.00    +0.00    +0.00        90
    (完) (整理 戴素萍 审校 徐文焰)
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