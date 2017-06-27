《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月27日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 141.53 -1.20 -0.84 4029941 京东 40.69 -2.39 -5.55 16061168 新浪 84.97 -1.65 -1.90 951299 搜狐 45.76 -0.30 -0.65 231613 网易 311.50 -9.14 -2.85 1225926 百度 175.60 -2.86 -1.60 2528746 台湾 台湾积体电路 35.09 -1.04 -2.88 2638142 联电 2.11 +0.00 +0.00 582035 日月光 6.16 -0.06 -0.96 431622 矽品精密 7.97 -0.05 -0.62 301576 和信超媒体 3.11 +0.01 +0.32 18535 友达 4.81 +0.42 +9.57 2118068 中华电信 35.65 -0.16 -0.45 16349 台湾国际航电 50.57 -0.73 -1.42 735035 香港 中国移动 53.26 -0.13 -0.24 116358 中国联通 14.98 -0.06 -0.40 57773 中国电信 48.35 -0.26 -0.53 8404 中芯国际 5.29 -0.06 -1.12 18671 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 90 (完) (整理 戴素萍 审校 徐文焰)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。