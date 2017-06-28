《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月28日

****中国公布经济指标日程预告****
路透上海6月29日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 6月 6/29 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 一季度 6/30 0900 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 -- 中国外债数据（正式数） 3月末 7月 7/3 0945 财新制造业PMI
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 143.95 +2.42 +1.71 3876376 京东 41.28 +0.59 +1.45 13712174 新浪 86.75 +1.78 +2.09 799124 搜狐 45.17 -0.59 -1.29 173141 网易 317.43 +5.93 +1.90 1194846 百度 178.00 +2.40 +1.37 2632067 台湾 台湾积体电路 35.35 +0.26 +0.74 1868949 联电 2.33 +0.22 +10.43 1947544 日月光 6.33 +0.17 +2.76 204570 矽品精密 7.95 -0.02 -0.25 780092 和信超媒体 3.04 -0.07 -2.25 16686 友达 4.74 -0.07 -1.46 1725355 中华电信 35.63 -0.02 -0.06 32999 台湾国际航电 50.95 +0.38 +0.75 906872 香港 中国移动 53.33 +0.07 +0.13 79609 中国联通 15.08 +0.10 +0.67 73724 中国电信 48.66 +0.31 +0.64 8928 中芯国际 5.34 +0.05 +0.95 11161 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 23 (完) (整理 戴素萍 审校 龚芳)
路透上海6月29日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 6月 6/29 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 一季度 6/30 0900 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 -- 中国外债数据（正式数） 3月末 7月 7/3 0945 财新制造业PMI
路透北京6月29日 - 中国全国人大财经委对2016年中央决算草案审查结果的报告建议，加强预算管理，进一步明确一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的功能定位；完善基本支出和项目支出定额标准建设，健全支出标准动态调整机制，改进预算决算编报。
路透上海6月29日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.7915元附近，较上日升值约138点。