《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月28日

中国财政：人大财经委建议加强预算管理，健全支出标准动态调整机制

路透北京6月29日 - 中国全国人大财经委对2016年中央决算草案审查结果的报告建议，加强预算管理，进一步明确一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的功能定位；完善基本支出和项目支出定额标准建设，健全支出标准动态调整机制，改进预算决算编报。