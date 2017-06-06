《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月6日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 124.62 -0.75 -0.60 1956215 京东 40.18 -0.14 -0.35 6317042 新浪 90.31 -1.83 -1.99 1985320 搜狐 46.91 +0.94 +2.04 200087 网易 302.88 +9.35 +3.19 1814952 百度 185.75 -1.56 -0.83 2080283 台湾 台湾积体电路 36.43 +0.04 +0.11 1296256 联电 2.07 +0.00 +0.00 216651 日月光 6.47 -0.01 -0.15 172372 硅品精密 8.29 -0.04 -0.48 61087 和信超媒体 3.09 +0.02 +0.65 12270 友达 4.04 +0.12 +3.06 163843 中华电信 36.02 -0.03 -0.08 20029 台湾国际航电 52.84 -0.74 -1.38 1000402 香港 中国移动 54.77 -0.06 -0.11 74127 中国联通 14.71 +0.09 +0.62 43356 中国电信 49.34 +0.11 +0.22 6661 中芯国际 5.10 +0.08 +1.59 12279 (完) (整理 郑茵 审校 龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为