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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月6日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  124.62    -0.75    -0.60   1956215
    京东                       40.18    -0.14    -0.35   6317042
    新浪                       90.31    -1.83    -1.99   1985320
    搜狐                       46.91    +0.94    +2.04    200087
    网易                      302.88    +9.35    +3.19   1814952
    百度                      185.75    -1.56    -0.83   2080283
    
    台湾
    台湾积体电路               36.43    +0.04    +0.11   1296256
    联电                        2.07    +0.00    +0.00    216651
    日月光                      6.47    -0.01    -0.15    172372
    硅品精密                    8.29    -0.04    -0.48     61087
    和信超媒体                  3.09    +0.02    +0.65     12270
    友达                        4.04    +0.12    +3.06    163843
    中华电信                   36.02    -0.03    -0.08     20029
    台湾国际航电               52.84    -0.74    -1.38   1000402
    
    香港
    中国移动                   54.77    -0.06    -0.11     74127
    中国联通                   14.71    +0.09    +0.62     43356
    中国电信                   49.34    +0.11    +0.22      6661
    中芯国际                    5.10    +0.08    +1.59     12279
      (完) (整理 郑茵 审校 龚芳)
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