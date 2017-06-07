《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月7日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 125.64 +1.02 +0.82 2169602 京东 41.18 +1.00 +2.49 7186560 新浪 93.61 +3.30 +3.65 2703572 搜狐 47.39 +0.48 +1.02 240808 网易 314.66 +11.78 +3.89 1936067 百度 187.53 +1.78 +0.96 2393071 台湾 台湾积体电路 36.46 +0.03 +0.08 1909473 联电 2.03 -0.04 -1.93 672940 日月光 6.39 -0.08 -1.24 188622 硅品精密 8.27 -0.02 -0.24 653824 和信超媒体 2.95 -0.14 -4.53 21304 友达 4.08 +0.04 +0.99 426378 中华电信 35.89 -0.13 -0.36 26276 台湾国际航电 51.90 -0.94 -1.78 787693 香港 中国移动 54.68 -0.09 -0.16 82458 中国联通 14.73 +0.02 +0.14 34533 中国电信 49.50 +0.16 +0.32 4156 中芯国际 5.14 +0.04 +0.78 38889 电讯盈科 5.75 +0.00 +0.00 321 (完) (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为