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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月7日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  125.64    +1.02    +0.82   2169602
    京东                       41.18    +1.00    +2.49   7186560
    新浪                       93.61    +3.30    +3.65   2703572
    搜狐                       47.39    +0.48    +1.02    240808
    网易                      314.66   +11.78    +3.89   1936067
    百度                      187.53    +1.78    +0.96   2393071
    
    台湾
    台湾积体电路               36.46    +0.03    +0.08   1909473
    联电                        2.03    -0.04    -1.93    672940
    日月光                      6.39    -0.08    -1.24    188622
    硅品精密                    8.27    -0.02    -0.24    653824
    和信超媒体                  2.95    -0.14    -4.53     21304
    友达                        4.08    +0.04    +0.99    426378
    中华电信                   35.89    -0.13    -0.36     26276
    台湾国际航电               51.90    -0.94    -1.78    787693
    
    香港
    中国移动                   54.68    -0.09    -0.16     82458
    中国联通                   14.73    +0.02    +0.14     34533
    中国电信                   49.50    +0.16    +0.32      4156
    中芯国际                    5.14    +0.04    +0.78     38889
    电讯盈科                    5.75    +0.00    +0.00       321
    (完) (整理 郑茵 审校 戴素萍)
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