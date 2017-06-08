《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月8日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 142.34 +16.70 +13.29 13016025 京东 41.92 +0.74 +1.80 23892648 新浪 89.47 -4.14 -4.42 4537019 搜狐 47.68 +0.29 +0.61 228534 网易 313.64 -1.02 -0.32 2604282 百度 185.75 -1.78 -0.95 4894260 台湾 台湾积体电路 36.83 +0.37 +1.01 2201425 联电 2.04 +0.01 +0.49 126987 日月光 6.39 +0.00 +0.00 183813 硅品精密 8.35 +0.08 +0.97 108508 和信超媒体 2.96 +0.01 +0.34 11813 友达 4.12 +0.04 +0.98 188948 中华电信 36.04 +0.15 +0.42 29205 台湾国际航电 51.89 -0.01 -0.02 756348 香港 中国移动 54.59 -0.09 -0.16 109340 中国联通 14.72 -0.01 -0.07 36219 中国电信 49.34 -0.16 -0.32 10076 中芯国际 5.11 -0.03 -0.58 17058 电讯盈科 5.70 -0.05 -0.87 383 (完) (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为