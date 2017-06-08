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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月8日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  142.34   +16.70   +13.29  13016025
    京东                       41.92    +0.74    +1.80  23892648
    新浪                       89.47    -4.14    -4.42   4537019
    搜狐                       47.68    +0.29    +0.61    228534
    网易                      313.64    -1.02    -0.32   2604282
    百度                      185.75    -1.78    -0.95   4894260
    
    台湾
    台湾积体电路               36.83    +0.37    +1.01   2201425
    联电                        2.04    +0.01    +0.49    126987
    日月光                      6.39    +0.00    +0.00    183813
    硅品精密                    8.35    +0.08    +0.97    108508
    和信超媒体                  2.96    +0.01    +0.34     11813
    友达                        4.12    +0.04    +0.98    188948
    中华电信                   36.04    +0.15    +0.42     29205
    台湾国际航电               51.89    -0.01    -0.02    756348
    
    香港
    中国移动                   54.59    -0.09    -0.16    109340
    中国联通                   14.72    -0.01    -0.07     36219
    中国电信                   49.34    -0.16    -0.32     10076
    中芯国际                    5.11    -0.03    -0.58     17058
    电讯盈科                    5.70    -0.05    -0.87       383
    (完) (整理 郑茵 审校 戴素萍)
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