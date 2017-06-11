《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月9日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 139.44 -2.90 -2.04 10681679 京东 39.00 -2.92 -6.97 23285148 新浪 87.65 -1.82 -2.03 2561560 搜狐 45.70 -1.98 -4.15 402460 网易 303.62 -10.02 -3.19 2166747 百度 181.07 -4.68 -2.52 4089204 台湾 台湾积体电路 35.79 -1.04 -2.82 2461759 联电 2.00 -0.04 -1.96 299727 日月光 6.22 -0.17 -2.66 298962 硅品精密 8.19 -0.16 -1.92 132818 和信超媒体 3.03 +0.07 +2.36 64017 友达 3.99 -0.13 -3.16 359911 中华电信 35.73 -0.31 -0.86 24641 台湾国际航电 51.89 +0.00 +0.00 989629 香港 中国移动 53.75 -0.84 -1.54 138140 中国联通 14.51 -0.21 -1.43 55997 中国电信 48.68 -0.66 -1.34 8159 中芯国际 4.95 -0.16 -3.13 71604 电讯盈科 5.63 -0.07 -1.28 609 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为