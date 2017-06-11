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亚洲 | 2017年 6月 11日 星期日 10:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月9日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  139.44    -2.90    -2.04  10681679
    京东                       39.00    -2.92    -6.97  23285148
    新浪                       87.65    -1.82    -2.03   2561560
    搜狐                       45.70    -1.98    -4.15    402460
    网易                      303.62   -10.02    -3.19   2166747
    百度                      181.07    -4.68    -2.52   4089204
    
    台湾
    台湾积体电路               35.79    -1.04    -2.82   2461759
    联电                        2.00    -0.04    -1.96    299727
    日月光                      6.22    -0.17    -2.66    298962
    硅品精密                    8.19    -0.16    -1.92    132818
    和信超媒体                  3.03    +0.07    +2.36     64017
    友达                        3.99    -0.13    -3.16    359911
    中华电信                   35.73    -0.31    -0.86     24641
    台湾国际航电               51.89    +0.00    +0.00    989629
    
    香港
    中国移动                   53.75    -0.84    -1.54    138140
    中国联通                   14.51    -0.21    -1.43     55997
    中国电信                   48.68    -0.66    -1.34      8159
    中芯国际                    4.95    -0.16    -3.13     71604
    电讯盈科                    5.63    -0.07    -1.28       609
    (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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