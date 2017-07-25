《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 152.44 +0.18 +0.12 1656987 京东 44.46 +0.92 +2.11 8475503 新浪 94.30 -0.04 -0.04 590007 搜狐 48.35 +1.19 +2.52 366231 网易 308.89 -2.61 -0.84 853008 百度 197.05 -1.60 -0.81 2924922 台湾 台湾积体电路 36.10 -0.12 -0.33 839936 联电 2.56 +0.06 +2.40 2386736 日月光 6.53 -0.02 -0.31 70628 矽品精密 8.15 -0.02 -0.24 86233 和信超媒体 2.98 +0.00 +0.00 41229 友达 3.99 +0.09 +2.31 196047 中华电信 34.31 -0.06 -0.17 42344 台湾国际航电 52.56 +0.88 +1.70 1557396 香港 中国移动 53.61 -0.49 -0.91 117242 中国联通 14.73 -0.22 -1.47 48767 中国电信 47.76 -0.60 -1.24 8441 中芯国际 5.72 -0.09 -1.55 11144 (完) (整理 陈宗琦；审校 李婷仪)