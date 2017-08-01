《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 154.73 -0.22 -0.14 1952183 京东 45.55 +0.38 +0.84 6183184 新浪 95.90 +1.09 +1.15 840527 搜狐 55.51 -1.32 -2.32 1032610 网易 308.40 -2.88 -0.93 809474 百度 225.60 -0.75 -0.33 4341264 台湾 台湾积体电路 35.84 -0.12 -0.33 2118880 联电 2.23 -0.03 -1.33 789411 日月光 6.63 +0.04 +0.61 167308 硅品精密 8.17 +0.01 +0.12 195221 和信超媒体 2.93 -0.05 -1.68 18880 友达 3.95 -0.07 -1.74 672152 中华电信 34.02 +0.20 +0.59 85830 台湾国际航电 49.99 -0.20 -0.40 1605754 香港 中国移动 53.39 -0.04 -0.07 123728 中国联通 14.35 -0.23 -1.58 134132 中国电信 47.32 -0.45 -0.94 11078 中芯国际 5.43 -0.10 -1.81 34652 电讯盈科 5.60 -0.04 -0.71 1524 (完) (整理 李爽；审校 王丽鑫)