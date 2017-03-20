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期货期权 | 2017年 3月 20日 星期一 08:07 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月20日-3月27日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期(月/日  时间   国家    规模   发行细节
 )                                 
 3/20               法国           标售国库券(BTF)
 3/22               英国           标售票息1½%、2047年到期的公债
 3/22               德国           标售10年期联邦债券
 3/22               日本           标售40年期公债
 3/23               日本           标售三个月期贴现国库券
 3/27               美国           发售两年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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