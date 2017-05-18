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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 11:30 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月18日-5月25日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期(月/日)  国家       发行细节
 5/18         法国       标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值
                         债券
 5/18         日本       标售三个月期贴现国库券
                         
 5/18         英国       标售2019年到期、票息1 3/4%的公债
                         
 5/18         西班牙     标售公债
                         
 5/18         日本       标售20年期公债
                         
 5/23         英国       标售2036年到期、票息1/8%的公债
 5/23         美国       发售两年期公债
 5/23         德国       标售两年期公债
 5/24         美国       发售两年期浮息债券
 5/24         美国       发售五年期公债
                         
 5/24         德国       标售10年期联邦债券
                         
 5/25         美国       发售七年期公债
                         
 5/25         日本       标售三个月期贴现国库券
                         
                         
 5/25         日本       标售40年期公债
                         
                         
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
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