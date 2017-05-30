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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 08:10 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月30日-6月6日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期(月/日)  国家       发行细节
 5/30         意大利     标售中长期债券
 5/30         日本       标售两年期公债
 6/1          英国       标售2027年到期，票息1-1/4%的公债
 6/1          西班牙     标售债券
 6/1          日本       标售三个月期贴现国库券
 6/1          日本       标售10年期公债
 6/5          法国       标售国库券(BTF)
 6/6          英国       标售2022年到期，票息1/2%的公债
 6/6          日本       标售30年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚；审校 郑茵)
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