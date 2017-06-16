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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 08:09 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月16日-6月23日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期(月/日)  国家       发行细节
 6/20         西班牙     标售三个月和九个月期国库券
 6/21         德国       标售30年期联邦债券
 6/22         英国       标售2047年到期、票息1-1/2%的公债
 6/22         日本       标售三个月期贴现国库券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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