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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 08:14 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月21日-6月28日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。    
 日期(月/日)  国家       发行细节
 6/21         德国       标售30年期联邦债券
 6/22         英国       标售2047年到期、票息1-1/2%的公债
 6/22         日本       标售三个月期贴现国库券
 6/26         美国       标售两年期公债
 6/27         美国       标售五年期公债
 6/27         英国       标售2026年到期、票息0 1/8%的指数挂钩
                         公债
 6/27         德国       标售两年期公债
 6/27         意大利     标售零息/通胀保值债券
 6/27         日本       标售两年前期公债
 6/28         美国       标售两年期浮息债券
 6/28         美国       标售七年期公债
 6/28         意大利     标售国库券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王琛；审校 李爽)
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